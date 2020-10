Asa incearca Neubert sa-i transforme in RAZBOINICI pe jucatorii de la FCSB! "Metodele lui de antrenament nu sunt bine primite in Romania!"

Thomas Neubert este preparatorul fizic al celor de la FCSB.

El a reusit, inca din primul sau mandat la echipa, in perioada 2012-2014, sa le dezvolte conditia fizica jucatorilor, care au putut atunci sa le tina piept unor echipe importante din Europa.

Preparatorul fizic care lucreaza cu Sumudica la Gaziantep a vorbit despre metodele pe care le foloseste Neubert la FCSB. Ciprian Moscu a declarat ca tehnicile de pregatire la care ii supune pe fotbalisti sunt noi doar in Romania, in competitiile de top de pe continent ele fiind utilizate de foarte mult timp.

Asta pentru ca romanii nu pun atat de mult accent pe antrenamentele de forta, lucru care se intampla la FCSB prin antrenamentele TRX pregatite de Neubert.

"Multi nu realizeaza ca acest tip de antrenament este folosit de peste o suta de ani! TRX e abrevierea de la Total Resistance Exercise, cunoscut si sub numele de Suspension Training, adica Antrenament Suspendat. A intrat in 'mainstream' cam pe la mijlocul anilor 2000, insa era folosit de multa vreme. In perioada in care voi erati uimiti in România de asa ceva, eu lucram in sali de fitness din Londra si il foloseam cu clientii mei.

Ce urmaresc exercitiile cu TRX: forta, echilibru, flexibilitate, stabilitate si 'core', adica forta lombara si abdominala. Toate astea sunt lucrate simultan cu TRX. Antrenamentele de forta, fundamentale in fotbalul englez, nu erau bine primite atunci in fotbalul romanesc. Si nu sunt bine primite nici acum.

TRX-ul lui Neubert a fost intrarea antrenamentului fortei in campionatul din Romania. Obsesia fata de TRX i s-a datorat unui preparator fizic strain pentru care am, de altfel, cel mai mare respect. Il cunosc personal pe Neubert, am si lucrat intr-o vreme impreuna, el mi-a facilitat experienta de la FCSB. Thomas e un tip cu care se poate vorbi si in contradictoriu, e deschis si am invatat multe de la el", a declarat Moscu, potrivit GSP.