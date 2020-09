Dinamovistii au asteptari mari de la echipa lui Contra: "Sunt abia la 50% din potential, anul asta ne batem de la egal la egal cu oricine!"

Echipa pe stil spaniol a lui Cosmin Contra a inceput sa se rodeze si sa faca victime in Liga 1.

Dinamo a aratat un fotbal de calitate si o imbunatire a randamentului in ultimele doua meciuri, 1-1 cu Botosani si 3-1 cu Medias, iar jucatorii transferati in mandatul lui Cosmin Contra au creat o impresie puternica. Cristi Munteanu, fostul portar al lui Dinamo, apreciaza ca echipa e abia la 50% din potential si mai are nevoie de inca 6-7 meciuri jucate impreuna, pentru a ajunge la un nivel la care "cainii" sa se gandeasca la obiective indraznete.

"La meciul cu Medias, Dinamo mi s-a parut ok. Dinamo se aseaza, e altceva. Au jucat mult mai bine decat etapa trecuta, desi in ambele partide au dominat si au fost echipa care a jucat un fotbal mai de calitate. A doua repriza a meciului de aseara a fost datatoare de sperante pentru viitor. Nu e usoara acomodarea, inca au nevoie de meciuri pentru a-si crea relatii de joc si omogenitate. De fapt, nu e ceva nemaipomenit, doar ca Dinamo e puternica, asa cum ar trebui sa fie.

Se vede clar ca jucatorii au calitate, alegerile au fost facute cu cap. A fost totul calculat, i-a adus cineva care a urmarit jucatorii, care ii cunostea bine. Se vede scoala spaniola la ei, au ABC-ul fotbalului, asta e diferenta dintre noi si ei. Dinamo arata bine si sunt convins ca, de la meci la meci, o sa fie mai puternica. Cred ca anul acesta, cu patron, lot si antrenor noi, Dinamo va incerca mai mult. Daca lucrurile se aseaza, cred ca nu mai vorbim doar de calificarea in play-off, ci de mult mai mult.

Jucatorii au valoare si, daca isi permit sa plateasca salariile despre care se vorbeste in presa, inseamna ca exista stabilitate financiara. Cand ai stabilitate financiara, care e marea problema in fotbalul romanesc, poti sa te gandesti la obiective indraznete. Ca o gluma, pana acum Dinamo il avea pe Andrei Bani, acum are si bani in conturi.

In cele doua meciuri, mi-au placut foarte mult Borja Valle si Juan Camara, care sunt clar peste media valorii din Liga 1. Dar toti jucatorii adusi in aceasta vara s-au descurcat bine, cu ce mai avea Dinamo, e un mix foarte bun acolo. Am mare incredere in Contra. Ultima lui echipa a fost echipa nationala, a fost selectionerul Romaniei. Nu cred ca se alatura unui proiect neserios, ca sa isi compromita numele si viitorul. Eu am fost sigur ca e ceva serios cand am vazut ca el a semnat cu Dinamo.

Nu stiu daca mai e vreun post care trebuie acoperit, e prematur de spus. Dar, la ambitiile pentru noul sezon, nu m-ar mira sa mai vina 2-3 jucatori de calitate. Am vazut ca Cornel Dinu spune ca mai trebuie un fundas central, ca sa il inlocuiasca pe Ricardo Grigore. Nu pot sa il contrazic pe Mister Dinu, dar am vazut o imbunatire si la Grigore, in utimele doua meciuri si e bun pentru indeplinirea regulii U21.

Cand echipa asta va avea 6-7 jocuri impreuna, cand jucatorii astia vor incepe sa se cunoasca, nu stiu ce echipa din Liga 1 va fi la fel de puternica. Eu cred ca Dinamo este undeva la 50% din potentialul maxim. In acest sezon, Dinamo va pune mari probleme si va fi o lupta frumoasa. O sa aiba de castigat toti iubitorii de fotbal din tara. E un campionat mai puternic, mai atractiv, cand Dinamo e cel putin la acelasi nivel cu CFR Cluj, FCSB sau Craiova", a spus Munteanu pentru www.sport.ro.