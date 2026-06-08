Zeljko Kopic a părăsit Dinamo fără vreun trofeu în palmares, însă și-a câștigat locul în istoria clubului! Pentru că reușita mandatului său a fost incontestabilă.

Croatul de 48 de ani a fost instalat în funcție, în decembrie 2023, când roș-albii erau la pământ, amenințați cu retrogradarea după rezultatele catastrofale înregistrate cu Ovidiu Burcă. În acest context, Kopic a făcut chiar minuni! Pentru că, mai întâi, a salvat Dinamo de la retrogradare, după care a transformat-o într-o echipă redutabilă a campionatului nostru.

După o stagiune cu multe reușite, în care Dinamo a fost foarte aproape de o participare europeană în viitorul sezon, plecarea lui Kopic a venit parcă de nicăieri. Inclusiv Andrei Nicolescu, președintele clubului, a admis, în dialog cu Fanatik, că a fost surprins de decizia tehnicianului croat.

„E o despărțire amiabilă, de comun acord, pentru că ambele părți au simțit că fiecare are nevoie să facă un pas în față, să treacă la un alt nivel, să treacă într-o altă zonă. Și asta a intervenit în mod natural, adică nimeni nu se gândea la începutul sezonului sau la mijlocul sezonului , ci a fost o chestie care s-a întâmplat natural. Într-un fel, trebuie înțeles și Mister, cumva și clubul. Dar există o dezamăgire. Noi toți am fost dezamăgiți“, a spus Andrei Nicolescu.

În ciuda acestei plecări bruște, Dinamo a reușit să găsească un nou antrenor, în foarte scurt timp. Sport.ro l-a prezentat aici pe noul principal al roș-albilor, adus din Ungaria.