Straton, debut fara gol primit in poarta FCSB-ului! Ce a spus despre Gigi Becali si mesajul de multumire pentru fanii lui Dinamo

Catalin Straton (30 de ani) a inchis poarta in partida FCSB 3-0 FC Arges.

Straton a debutat in tricoul FCSB-ului si a reusit o partida foarte buna. Portarul a intervenit in mai multe randuri salvator si ros-albastrii si-au asigurat poarta pentru meciul cu Slovan Liberec.

Straton spera sa ii castige increderea lui Gigi Becali si sa demonstreze ca poate deveni titular la echipa:

"Ma bucur din suflet ca suporterii Stelei, in frunte cu liderul Gheorghe Mustata, au avut un mesaj de sustinere foarte puternic pentru mine si tin sa le multumesc.

Arges a fost o echipa buna, dar lipsa de experienta si-a spus cuvantul si copiii nostri au

Am venit aici cu gandul de a-mi face treaba cat mai bine. Ca orice jucator imi doresc sa joc, sa ma pregatesc bine, sa fiu sanatos. Alte lucruri depind doar de staff-ul tehnic si bineinteles de domnul Gigi Becali. E un grup minunat, nu ma asteptam sa fie asa cum vedeam din exterior, aveam alta impresie. Cred ca este cea mai buna echipa sau cel mai bun grup din Romania si ma bucur mult ca am ajuns aici.

In aceste momente exista acest virus. Probabil ne vom obisnui de la zi la zi si fizic si mental. Este un virus ca oricare altul, cred ca toata lumea o sa il ia. Sper ca la urmatorul test toti baietii sa fie bine si sa ne calificam mai departe in Europa.

Aceasta solutie a venit in momentul in care Dinamo m-a dat afara, daca ei nu ma dadeau afara eu poate nu ajungeam aici. Asta e decizia lor, nu mai am ce sa ii reprosez domnului Contra. Le multumesc suporterilor de la Dinamo pentru ce au facut pentru mine, mi-au platit salarii. Imi doresc sa apar cat mai bine la FCSB, sa fiu si langa Vlad sa il ajut, iar daca ei cred ca trebuie sa fiu titular voi fi", a declarat Catalin Straton la finalul partidei.