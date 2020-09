Dusan Uhrin, surprins de 'New Dinamo'! "E o echipa schimbata total fata de cea pe care am antrenat-o!" Ce spune dupa ce a fost invins de fosta echipa

Dusan Uhrin a fost invins in aceasta seara de fosta echipa. Cehul a pregatit-o pe Dinamo in sezonul trecut, in perioada august 2019 - martie 2020 si spune ca echipa cu care s-a prezentat astazi Cosmin Contra este schimbata total fata de sezonul trecut.

Uhrin si-a certat jucatorii pentru infrangerea suferita:

"Am jucat bine in prima repriza, dar in startul reprizei secunde am primit gol rapid. Dinamo a jucat mai bine, dar a fost si mai norocoasa, a marcat al doilea gol dintr-un penalty care nu sunt convins ca a fost. Apoi a fost dificil sa mai revenim.

Sunt suparat pe fundasi, pe lipsa de reactie. Buzbuchi a aparat bine astazi, trebuie sa mergem mai departe. Sunt foarte multi jucatori noi, care au calitate, dar care trebuie integrati. Trebuie sa ne antrenam bine si vom vedea ce va urma. Nu sunt multumit deloc de felul in care am evoluat la mijlocul terenului.

Mai avem meciuri de jucat, dupa care va veni pauza echipelor nationale si vom vedea ce vom face.

Dinamo e o echipa schimbata total, nu seamana deloc cu echipa pe care am antrenat-o, au jucatori buni, dar vom vedea ce va fi, pentru ca e o competitie destul de echilibrata", a spus Dusan Uhrin, la Digi Sport.