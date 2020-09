"Suntem pe drumul cel bun, avem atitudine, dar m-a deranjat golul primit din faza fixa!" Ce spune Cosmin Contra de sansele lui Dinamo la playoff

Cosmin Contra a analizat prestatia jucatorilor sai dupa partida contra celor de la Gaz Metan Medias.

Cosmin Contra este de parere ca Dinamo a facut o repriza secunda buna in aceasta seara in partida din deplasarea de la Medias. Tehnicianul "cainilor" considera ca elevii sai se afla pe drumul cel bun in acest moment:

"Cred ca per ansamblu am jucat bine tot meciul, dar prima repriza cred ca n-am avut inspiratia necesara in 20-25 de metri.



Am incercat sa avem o posesie mai buna, dar a fost greu pentru ca Mediasul s-a aparat in permanenta cu 8-9 jucatori. Circulatia mingii a fost lenta in prima repriza. In cea de-a doua repriza, odata cu intrarea lui Borja am avut acel plus. Ne-am descatusat dupa primul gol dat, dar m-a deranjat golul primit din faza fixa.



Tensiunea a fost mare inaintea meciului pentru ca n-am mai castigat de mult. Mai avem mult de munca si vreau sa incepem sa avem continuitate in rezultate.



Nu a fost greu sa-l conving pe Borja Valle. Odata ce am vorbit cu el si vazut proiectul, si-a dorit sa vina aici. Cred ca se simte bine. Relatiile de joc inca nu sunt cum mi-as dori eu. Suntem pe drumul cel bun, avem atitudine.



De aia am venit, ca sa incerc sa ducem echipa in playoff. Este o victorie de moral in aceasta seara", a declarat Cosmin Contra la finalul partidei.

Antrenorul "cainilor rosii" considera ca ar fi un pas inainte transferul lui Denis Alibec la Ferencvaros:

"E clar, acum depinde ce isi doreste el. Ferencvaros joaca playoff de Champions League. Automat joaca in cupa europanea si probabil are nevoie de jucatori buni, de echipa nationala. Probabil de asta au facut aceasta oferta pentru el. Cred ca este o mutare buna daca se realizeaza", a incheiat Cosmin Contra.