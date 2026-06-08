Pepe e acum student în cadrul FPF

Florentino Perez (79 de ani) a câștigat un nou mandat de președinte la Real Madrid și a anunțat primele mutări pe care le pregătește în această vară.

Pe lângă numirea lui Jose Mourinho ca antrenbor principal și începerea negocierilor pentru transferul fotbaliștilor Michael Olise, Ibrahima Konate și Denzel Dumfries, Perez dorește să-l includă în noul staff tehnic și pe Pepe, fostul mare fundaș al "Galacticilor". Acesta a jucat timp de deceniu pentru "Blancos" (2007-2017) și este iubit de fanii Realului pentru agresivitatea și dăruirea arătate în folosul echipei.

Acesta s-a retras din activitate în 2024, nu a fost angajat la niciun club ca antrenor și nu deține încă o licență care să-i permită să stea în calitate oficială pe banca lui Real Madrid, dar urmează cursurile pentru obținerea calificărilor UEFA B+A, în cadrul Federacao Portuguesa de Futebol (FPF).

E triplu câștigător de Champions League cu Real Madrid

Kepler Laveran de Lima Ferreira (43 de ani), cunoscut în lumea fotbalului ca Pepe, este născut la Maceio (Brazilia) și a fost fundaș central la Maritimo Funchal (2002-2004), FC Porto (2002-2004, 2019-2024), Real Madrid (2007-2017) și Beșiktaș (2017-2018). Are 141 de meciuri și 8 goluri pentru naționala Portugaliei (2007-2024).

În palmares are numeroase trofee, printre care Campionatul European (2016), Nations League (2018-2019), Champions League (3), Supercupa Europei (1), FIFA Club World Cup (2), Cupa Intercontinentală (1), La Liga (3), Copa del Rey (2), Supercopa de Espana (2), Primeira Liga (4), Taca de Portugal (5), Taca da Liga (1) și Supertaca Candido de Oliveira (3).

De asemenea, a fost inclus în UEFA European Championship Team of the Tournament (2008, 2012, 2016), UEFA Champions League Squad of the Season (2013-2014), ESM Team of the Season (2013-2014), Super Lig Team of the Season (2017-2018) și Primeira Liga Team of the Year (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023). A fost un cuplu de fundași central solid cu Sergio Ramos.

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