Cortacero a facut dezvaluiri INCREDIBILE! "Am fost aproape de a cumpara Almeria!" De ce a ales Dinamo si ce schimbari vrea sa mai faca in Stefan cel Mare

Pablo Cortacero a vorbit despre implicarea la Dinamo.

Omul de afaceri a oferit un interviu jurnalistilor din Spania, comentand investitia pe care a facut-o la clubul din Stefan cel Mare.

Cortacero a recunoscut ca este doar reprezentantul firmei Benel International, din Luxemburg, companie care intentioneaza sa investeasca in urmatorii ani si la un club din Spania.

"Eu reprezint un grup de investitori din Luxemburg, care voiau sa intre in fotbal, la nivel competitiv. Am fost aproape de a cumpara Almeria, dar lucrurile nu au iesit bine. Eu stiu ca ei cauta acum ceva. Mi-au zis ca in doi ani vor sa cumpere un club in prima sau in a doua liga din Spania. Cauta un club cu potential si cu fani. Acum a fost o oportunitate in Bucuresti si iata ca suntem aici. Dinamo are un potential destul de mare", a spus Pablo Cortacero.

Investitorul a vorbit si ceea ce isi doreste sa mai schimbe la nivelul conducerii lui Dinamo.

"Vrem sa implementam un proiect de top. Asta e filozofia. Rufo Collado este directorul sportiv si este ajutat de German Sorzano, care a fost la Betis, si de Garrido Santo, care cauta jucatori pentru Alaves. Partea sportiva e acoperita cu profesionisti.

Acum cautam un director general si un director de marketing. Vrem profesionisti in fiecare departament", a punctat Pablo Cortacero.