Anunț de ultima oră despre Eriksen: „La asta ne așteptăm acum“

Anunț de ultima oră despre Eriksen: „La asta ne așteptăm acum“ Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Internaționalul de 34 de ani a petrecut noaptea în spital, după ce s-a prăbușit pe gazon în timpul amicalului Danemarca – Ucraina.

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Christian EriksenDanemarca

Mijlocaşul internaţional danez, Christian Eriksen, se simte bine după ce a leşinat în timpul meciului amical de duminică împotriva Ucrainei. El se aşteaptă să fie externat în curând din spital. Anunțul a fost făcut, luni, de Federaţia Daneză de Fotbal (DBU).

"Am vorbit cu Christian în această dimineaţă şi este bine. Este alături de familia sa şi are o dispoziţie bună. Ne aşteptăm să fie externat în curând şi să se întoarcă acasă", a declarat medicul naționalei, Morten Boesen, potrivit Agerpres.

Eriksen, care are un stimulator cardiac de când a suferit un incident similar la Euro 2020, s-a prăbuşit la o oră după începerea meciului amical împotriva Ucrainei. El a părăsit terenul pe picioare şi a fost dus la Spitalul Universitar din Odense.

Christian Eriksen, un fotbalist cu mai multe vieți

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"Eriksen a fost inconştient câteva momente, dar şi-a recăpătat cunoştinţa foarte repede şi am putut comunica în scurt timp cu el", a relatat medicul primei reprezentative.

Eriksen a căzut pe teren în minutul 64 al partidei, la scorul de 2-1 pentru Danemarca. După acest incident, amicalul a fost oprit și, ulterior, anulat.

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