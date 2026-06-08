Anunț de ultima oră despre Eriksen: „La asta ne așteptăm acum“

Mijlocaşul internaţional danez, Christian Eriksen, se simte bine după ce a leşinat în timpul meciului amical de duminică împotriva Ucrainei. El se aşteaptă să fie externat în curând din spital. Anunțul a fost făcut, luni, de Federaţia Daneză de Fotbal (DBU).

"Am vorbit cu Christian în această dimineaţă şi este bine. Este alături de familia sa şi are o dispoziţie bună. Ne aşteptăm să fie externat în curând şi să se întoarcă acasă", a declarat medicul naționalei, Morten Boesen, potrivit Agerpres.

Eriksen, care are un stimulator cardiac de când a suferit un incident similar la Euro 2020, s-a prăbuşit la o oră după începerea meciului amical împotriva Ucrainei. El a părăsit terenul pe picioare şi a fost dus la Spitalul Universitar din Odense.