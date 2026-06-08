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Tinerii jucători spanioli de fotbal Lamine Yamal (18 ani) şi Nico Williams (23 de ani) vor fi disponibili pentru meciul de deschidere al selecţionatei ”La Roja” la Cupa Mondială 2026 (11 iunie - 19 iulie), a confirmat, duminică, selecţionerul Luis de la Fuente, citat de AFP.

Lamine Yamal și Nico Williams, apți pentru CM 2026

Spania, campioana europeană en-titre, va începe turneul, găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic, împotriva Capului Verde pe 16 iunie, în Grupa H.

Vedeta Barcelonei şi atacantul lui Athletic Bilbao, care au fost jucători cheie pentru echipa Spaniei la ultimul Campionat European, sunt ambii afectaţi de accidentări la coapsa stângă. Extrema lui Osasuna, Victor Munoz, este, de asemenea, accidentat, dar va fi disponibil împotriva Capului Verde.

Ei nu au făcut deplasarea la Puebla (Mexic), unde ”La Roja” va juca luni ultimul său meci amical împotriva Peru.

”Regretăm că nu sunt printre noi, dar personalul medical şi preparatorii fizici ne-au recomandat să-i lăsăm la cartierul general al echipei din Statele Unite”, a explicat Luis de la Fuente într-o conferinţă de presă.

”Toţi trei vor fi disponibili pentru următorul meci”, adică pentru începerea Cupei Mondiale, a spus el.

Accidentarea lui Yamal din aprilie a creat emoții

Yamal, în vârstă de 18 ani, vedeta Spaniei, s-a accidentat la sfârşitul lunii aprilie în timp ce juca pentru Barcelona.

Fără el, campionii Europei au remizat (1-1) în meciul amical împotriva Irakului, joi, la La Coruna.

Pe lângă Capul Verde, Spania va mai înfrunta Arabia Saudită şi Uruguay în faza grupelor.

Agepres