"Il vad de nivelul lui Dennis Man!" Ce spune un antrenor din Liga 1 despre un fotbalist al lui Dinamo adus la cererea lui Cosmin Contra

Un antrenor din Liga 1 considera ca Dinamo are in componenta lotului un fotbalist cu aceleasi calitati precum cele ale lui Dennis Man.

Antrenorul celor de la FC Botosani, Marius Croitoru, este de parere ca fotbalistul lui Dinamo, Juan Camara, se aseamana ca stil de joc cu Dennis Man (22 de ani).

Juan Camara (26 de ani) a reusit sa joace doar 45 de minute in Liga 1 pana la partida cu Gaz Metan, impotriva lui FC Botosani. Tehnicianul moldovenilor este de parere ca Dinamo a facut un transfer reusit odata cu aducerea jucatorului iberic:

"Il vad de nivelul lui Dennis Man. La ce a aratat cu mine, da! Il vad de nivelul lui Man, are acelesi trasaturi, fizicul, intra in interior, e bun, e cam cel mai bun transfer. Nu are varsta, in schimb, dar are un picior stang bun", a declarat Marius Croitoru pentru Telekom Sport.

Juan Camara a fost incantat de venirea la Dinamo. Fotbalistul a spus ca spera sa invete cat mai repede limba romana:

"Pana acum am invatat doar cateva cuvinte, dar sunt convins ca in cateva luni voi invata limba. Vin din Polonia, care are o limba la fel de dificila, si mereu reusesc sa invat multe, in special despre fobal. Asa ca sper sa ajung sa pot sa vorbesc putin", declara in urma cu ceva timp fotbalistul adus de "cainii rosii".