"Vrem sa formam o familie!" Entuziasm in randul dinamovistilor dupa prima victorie sub comanda lui Contra! Cum explica Sorescu penalty-ul ratat: "I-am auzit spunand asta"

Dinamo a castigat in deplasare la Gaz Metan, scor 3-1, iar Cosmin Contra a obtinut prima victorie de la sosirea la echipa.

Dinamo a castigat primul duel din noul sezon al Ligii 1, intr-o partida in care toate golurile s-au marcat in repriza secunda.

Gonzalez (48'), Sorescu (74') si Camara (83') au marcat pentru 'caini', in timp ce Cardoso a marcat singurul gol al gazdelor.

Sorescu a ratat un penalty fix la faza la care a reusit sa inscrie.

"A fost un meci greu, dar suntem fericiti ca am luat cele trei puncte pentru ca asteptam asta. O luam meci cu meci si vedem unde suntem. Acolo execut in mod normal, i-am auzit pe colegii lui ca stiu unde bat si ma gandeam ca o sa schimbe coltul, dar ma bucur ca am reusit sa revin si sa inscriu.

S-au schimbat foarte multe si asta e un lucru bun, Mister a venit cu atitudine foarte buna si asta se vede pe teren. Mai avem foarte mult de lucru, incet incet vom vrea sa formam o familie si sa o tinem pe aceeasi linie.

Nu vreau sa ma grabesc dupa un singur meci, o luam treptat si la sfarsit vom vedea unde suntem", a decalrat Deian Sorescu, la Digi Sport.