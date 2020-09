Continua problemele financiare la Dinamo?! Fotbalistii ar fi in continuare NEPLATITI: cum a reactionat Cosmin Contra

Dinamo are cele mai mari salarii din Liga 1, pe hartie, insa fotbalistii vechi de la echipa ar avea in continuare restante de primit.

Fotbalistii lui Dinamo se confrunta in continuare cu probleme financiare, jucatorii avant restante salariale.

Spaniolii le-au promis fotbalistilor vechi ca restantele vor fi achitate pana pe 15 septembrie, iar apoi, Contra a primit asigurari ca banii vor fi platiti pana pe 21 septembrie, inaintea duelului cu Gaz Metan.

Potrivit Pro Sport, fotbalistii au avut parte de o surpriza in momentul in care au verificat cardurile astazi. Banii nu au intrat si au facut deplasarea la Medias fara sa fie platiti.

Cosmin Contra a evitat sa raspunda inaintea duelului cu Gaz Metan. La interviul de dinaintea partidei, antrenorul 'cainilor' a fost intrebat de reporter:

"Cum a fost atmosfera la echipa? Au fost si problemele acelea legate de bani, s-au rezolvat?"

"Atmosfera este buna! Ne-am antrenat bine si sper sa facem un meci bun si sa castigam", a fost reactia lui Contra, la Digi Sport, care a evitat sa raspunda la intrebarea despre salarii.

"Intalnim o echipa cu un tehnician pe care il cunosc foarte bine, cu mare experienta. Dupa meciul cu Botosani am avut cateva zile in care ne-am antrenat impreuna. Am recuperat din punct de vedere fizic, iar baietii se cunosc mai bine intre ei", a mai continuat Cosmin Contra.