Gaz Metan - Dinamo, LIVE TEXT de la 21:00 | Contra vrea prima victorie pe banca lui Dinamo in noul sezon! Echipele probabile

Dinamo se deplaseaza la Medias in cautarea primei victorii de la numirea lui Cosmin Contra pe banca tehnica. 'Cainii' vin dupa remiza cu FC Botosani.

De cealalta parte, Gaz Metan a ajuns la a doua victorie consecutiva, ultima cu Poli Iasi, 4-1, iar jucatorii lui Dusan Uhrin, fostul antrenor al lui Dinamo in sezonul trecut spera la inca o victorie in fata 'cainilor'.

In ultima intalnire dintre cele doua, Gaz Metan s-a impus cu 1-0. Echipa lui Uhrin se afla pe locul 6 in clasamentul Ligii 1, cu 6 punte obtinute in 3 meciuri disputate, in timp ce Dinamo e pe 13 cu 2 punte in 3 meciuri.

Echipele probabile:

Gaz Metan: Buzbuchi - Butean, Larie, Baco, Velisar - Droppa, Popa - Romeo, Deaconu, Trif - Ciocan

Dinamo: Mejias - Gonzales, Puljic, Grigore, Lopez - Rauta, Gol - Sorescu, Valle, Bani - Nemec