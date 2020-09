EXCLUSIV! Mai sunt restante la Dinamo?! "Restantele au fost foarte mari si multe s-au platit!" Care este situatia clubului

Dorin Serdean, presedintele executiv al lui Dinamo, a fost invitat special la emisiunea Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Inainte ca echipa sa fie preluata de grupul de investitori spanioli, Dinamo avea multe probleme financiare si restante de platit. Dorin Serdean a declarat ca o parte din restante au fost platite si au ramas de achitat doar cele mici.

"Restantele va dati seama ca au fost foarte mari si multe si s-au platit. Acum, in momentul de fata, mai sunt doar cele mici. Am adus la zi restantele celor care lucreaza in administrativ, au fost cateva luni de restante. Dinamo a fost intr-o situatie grea si ce se uita repede din pacate, este ca in urma cu doua luni eram in situatia de a ajunge in Liga 4. Acest proiect, noul Dinamo, a reparat situatia absolut grea in care a fost clubul in urma cu putin timp si acum suntem pe drumul cel bun.



Vorbim de mici restante, mici probleme. In fieare zi mai rezolvam o problema, in fiecare zi o problema in minus pentru administrativ si atunci lucrurile vor fi aduse in parametri normali pentru un club profesionist", a declarat Dorin Serdean, Presedinte Executiv Dinamo, pentru PRO X.