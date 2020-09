'Killer'-ul FCSB-ului, dorit de Cosmin Contra in Stefan cel Mare! Cine este fotbalistul cu care dinamovistii vor sa-si "blindeze" apararea

Dinamo nu se multumeste deocamdata cu lotul format dupa transferurile reusite.

Cosmin Contra mai are in vizor inca un fotbalist pe care si-a propus sa-l convinga sa revina in Stefan cel Mare.

Este vorba despre Jose Romera, care a mai imbracat tricoul "cainilor rosii" in perioada 2016-2018. El s-a despartit in aceasta vara de Almeria, echipa din liga a 2-a a Spaniei, si este liber de contract.

Dinamo ar vrea sa-l aduca pentru a-si intari flancul drept al apararii, zona pentru care investitorii spanioli l-au transferat si pe Alexander Gonzalez.

Romera nu este doar un jucator care ii place lui Contra, ci si un preferat al suporterilor, care nu au uitat golul inscris de iberic in partida decisiva pentru titlu in fata celor de la FCSB, in mai 2017.

Fundasul in varsta de 33 ani a mai evoluat, de-a lungul carierei, pentru Levante B, Onda, Gandia, Dukla Praga si Jablonec.