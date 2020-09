Contra l-a vrut pe Mihalcea inapoi la Dinamo! Dezvaluirile fostului antrenor al 'cainilor' si ce raspuns a avut pentru 'Gurita'

Cosmin Contra vrea sa reconstruiasca Dinamo de la 'zero', astfel ca a decis sa faca schimbari majore atat la nivelul lotului, cat si la nivelul staff-ului tehnic.

Antrenorul lui Dinamo vrea un proiect revolutionar in 'era spaniolilor', astfel ca a incercat sa il aduca inapoi pe cel care a fost indepartat de la club in timpul playout-ului.

Adrian Mihalcea a vorbit pentru Digisport si a dezvaluit ca a fost contactat de Cosmin Contra pentru a reveni la Dinamo, insa a refuzat.

"Am vorbit foarte mult cu Cosmin si inainte de a veni la Dinamo, dar si dupa aceea. Vorbim destul de mult, suntem prieteni. Mi-a si propus sa vin in staff-ul lui, dar am refuzat.

Nu am acceptat sa ma reintorc la Dinamo, dar noi doi avem o relatie extraordinara. Am vorbit mult in ultima vreme despre problemele de la echipa", a spus Adrian Mihalcea pentru Digi Sport.