Borja Valle a dat startul la goluri spectaculoase! Un fost dinamovist l-a imitat perfect! Reusita INCREDIBILA din campionatul Marocului

Un fost jucator de la Dinamo a reusit un gol spectaculos in Maroc.

Jaadi Reda a inscris de la jumatatea terenului, la fel ca Borja Valle in meciul sau de debut la Dinamo.

In meciul dintre Fath Union Sport Rabat si Safi, fotbalistul in varsta de 25 de ani a reusit o dubla. In minutul 72 a inscris pentru 3-0, iar un minut mai tarziu a reusit dubla.

Mijlocasul a sutat puternic de la mijlocul terenului, vazand ca portarul echipei adverse este iesit mult din poarta. Goalkeeper-ul nu a mai avut ce face si, desi a alergat inapoi in careu, mingea a scuturat plasa. Era golul de 4-0, partida incheindu-se cu scorul de 5-2.

Reda Jaadi a jucat la Dinamo in 2019, adunand 14 aparitii in tricoul "cainilor rosii" si reusind un gol.