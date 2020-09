Problemele pe care trebuie sa le rezolve Cosmin Contra la Dinamo! Sfatul lui Cornel Dinu: "El nu prezinta siguranta!"

Dinamo s-a impus cu 3-1 in fata lui Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a patra a Ligii 1.

Cornel Dinu a analizat evolutia lui Dinamo si l-a sfatuit pe Contra sa nu il mai scoata pe Nemec in afara careului, deoarece nu mai este la fel de eficient. De asemenea, el considera ca Ricardo Grigore nu ofera destula siguranta in defensiva.

"Nu as vrea sa spun ca e o noua echipa, dar e o noua atitudine de joc. Acum fata echipei e alta. Nu am vazut un joc deosebit in prima repriza, dar Dinamo a avut ocazii. La ora actuala trebuie gandita pozitia lui Nemec sau cum joaca. Iese din axul central, e de finalizare si trebuie pastrat acolo. Fata de partida precedenta, Dinamo a jucat cu mai multi jucatori cu randament bun. Nu intamplator diferenta a facut-o si fizic. Dinamo nu a mai avut de mult timp 3-0. A fost interesantă şi prezenţa defensivei, încă sunt probleme la Grigore, care nu prezintă siguranta. La mijloc, daca ar exista un jucator cu o capacitate mai buna de a pasa, jocul ar arata alftel. La Gaz Metan sunt niste probleme. Nu stiu ce vrea sa faca Uhrin. A fost un joc frumos si o victorie meritata pentru Dinamo. Ar fi bine sa discutam ce vedem pe teren.

Cosmin e cel care stie ca o echipă puternica se face si cu jucatori crescuti din propria academie. Dinamo ar mai trebui sa aduca doi, trei jucatori maximum. Cu o echipa completa Dinamo nu poate fi cu nimic mai prejos decat primele patru echipe din campionat", a declarat Cornel Dinu pentru TelekomSport.