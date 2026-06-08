Săptămâna trecută, în presa internațională au apărut informații potrivit cărora Dinamo Kiev a arătat un interes concret față de serviciile lui Bogdan Racovițan și ar fi trimis o ofertă de aproximativ 2,5 milioane de euro către Rakow.

Bogdan Racovițan a respins oferta de la Dinamo Kiev

Deși oferta părea una atractivă pentru Rakow, Bogdan Racovițan a respins imediat oferta lui Dinamo Kiev din cauza războiului din Ucraina, scrie luni sport.ua.

Presa ucraineană notează că Dinamo Kiev a fost refuzată în ultima perioadă de nu mai puțin de 10 jucători, motivul fiind același - războiul în desfășurare din țară.

La Dinamo Kiev este legitimat în prezent un alt român, atacantul Vladislav Blănuță (24 de ani), care nu a convins în primul sezon și este așteptat să schimbe echipa în această vară.

Racovițan, născut în Franța și cu junioratul făcut la Dijon, a avut ocazia să debuteze la seniori în tricoul lui FC Botoșani, iar după doar un an în România a fost vândut la Rakow, în ianuarie 2022, pentru 600.000 de euro.

Om de bază la Rakow după ce s-a refăcut în urma unei accidentări grave, Racovițan a jucat în 48 de meciuri din acest sezon și a înscris un gol. În palmaresul său se regăsesc un titlu de campion, o Cupă a Poloniei și o Supercupă.