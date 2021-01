Dinamovistii acuza actiunile falimentare ale lui Cortacero: "Patronul spaniol e teapa secolului! Am ajuns sa il regretam pe Negoita!"

Un fost jucator al lui Dinamo spune ca fanii sunt cheia supravietuirii clubului in Liga 1.

Cristi Munteanu, fostul portar al lui Dinamo, spune ca suporterii trebuie sa faca presiuni asupra lui Pablo Cortacero pentru a prelua pachetul majoritar de actiuni, altfel clubul se intreapta sigur catre retrogradare si, posibil, spre faliment. Insa, acesta crede ca spaniolii nu vor pleca de bunavoie si vor dori sa fie compensati pentru cedarea actiunilor, desi activitatea lor la club a fost falimentara. De asemenea, el acuza pasivitatea FRF si LPF, care au lasat unul din marile cluburi romanesti pe mana unui investitor de carton, fara niciun control si fara depunerea niciunei garantii financiare.

"Dinamo e iar la mana suporterilor. Saracii trebuie sa se mobilizeze din nou si sa tina echipa in spate. Patronul spaniol mi se pare teapa secolului, nu doar pentru fotbalul romanesc, ci pentru Europa! E clar ca au urmarit ei ceva, dar nimeni nu stie ce. Nu le-a iesit. Dumnezeu stie ce au vrut ei sa faca, daca au venit cu buzunarele goale in Romania si au luat un club care consuma milioane de euro pe an. In plus, au mai si dublat sau triplat fondul de salarii. Am zis de multe ori 'Doamne fereste sa vina vremea sa il regretam pe Ionut Negoita!'. Se pare ca a venit vremea sa il regretam pe Negoita, despre care se spunea ca nu baga bani si e zgarcit cu investitiile la Dinamo. Echipa a ramas acum doar pe carca suporterilor. Si nu pare suficient, ai nevoie de un investitor cu bani ca sa faci performanta. Eu nu inteleg de ce spaniolii nu predau actiunile suproterilor, daca tot nu au bani. Cred ca vor bani ca sa cedeze actiunile. Ma mult ca sigur nu pleaca de bunavoie!

Partea a doua a sezonului va depinde foarte mult de ce fac suporterii si de ce bani fac rost ei. In acest moment, fanii sunt finantatorii echipei, ei sunt oamenii care tin in viata echipa. Dar nu sunt doar cheltuielile curente, s-au depus memorii din urma, sunt datorii mari... E o situatie grea, pentru care nu vad o iesire usoara din acest impas financiar. Suporterii fac eforturi fantastice, dar cati bani sa adune si ei? Sunt cheltuieli mari la un club de Liga 1, nu mai spun de Dinamo, unde au fost adusi jucatori cu salarii foarte mari. Daca depun memorii si nu platesti, te depuncteaza. Plus cheltuielile saptamanale, cu baremurile de arbitraj, cantonament, inchirierea stadionului, mancare, cazare... In plus, daca iti pleaca jucatorii cu experienta, e foarte greu sa ramai in Liga 1.

Cred ca suporterii trebuie sa faca presiuni ca sa ii convinga pe spaniolii astia sa renunte repede la actiuni. Nu stiu cum se poate proceda legal, dar trebuie facut ceva. Apoi, trebuie sa caute sa aduca langa echipa alti 2-3 oameni cu bani, ca sa echilibreze bugetul. Retrogradarea nu cred ca inseamna desfiintarea, pentru ca suporterii vad ca strang 500.000-1.000.000 de euro pe an, asa ca pot tine usor o echipa in Liga 2. Dar e o problema cu datoriile care se strang in fiecare zi, un club de fotbal in fiecare zi consuma bani. E o treaba foarte incurcata, pentru ca spaniolii nici nu baga bani, nici nu cedeaza actiunile, parca vor raul clubului. Saptamana de saptamana, spun ca trimit banii si ca nu ajung. Ok, blocheaza nu stiu cine banii o saptamana, doua, o luna, doua, dar deja au trecut 6 luni de zile... Mai vii si mai faci si marire de capital de 5 milioane de euro, cand tu nu poti plati un singur salariu minim pe economie, pentru angajatul care tunde gazonul. Vorbesc de 5 milioane de euro, astia sunt nebuni la cap!

Din punctul meu de vedere, o intrare in faliment a lui Dinamo, o desfiintare si o reinfiintare in Liga a 4-a sau a 5-a, ar fi o lovitura pentru tot fotbalul romanesc. Ar fi o palma peste obrazul FRF si LPF, care au lasat sa se intample asa ceva, ca si in cazul altor cluburi de traditie, au stat impasibile si nu au aparat interesele fotbalului nostru. Nu se mai poate sa vina cineva de pe strada si sa preia un club mare ca Dinamo, fara sa aiba un plan si un euro in buzunar. E o rusine pentru intregul fotbal romanesc si o mare bataie de joc pentru Romania, sa fie tratate ca facand parte din lumea a treia", a spus Cristi Munteanu.