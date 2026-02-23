SUA a învins Canada, 2-1, în finala olimpică și a câștigat aurul în hocheiul masculin, pentru prima dată, din 1980.

Johnny Gaudreau, hocheist american născut în New Jersey, cu numere uluitoare în NHL - 763 de meciuri jucate, 243 de goluri înscrise, 500 de pase de gol oferite - a decedat la 31 de ani, în 29 august 2024, în urma unui accident rutier cauzat de un șofer aflat în stare de ebrietate.

În timp ce pedalau recreativ, cu o zi înainte de nunta programată a surorii, Katie, Johnny Gaudreau, împreună cu fratele său, Matthew (29 de ani), au fost uciși de inconștiența șoferului, la doar șaisprezece zile de la a 31-a aniversare.

S-a întâmplat în Oldmans Township, în statul natal, iar moartea fostului All-Star din NHL a lăsat un vid uriaș în inimile iubitorilor hocheiului pe gheață.

SUA a dedicat medalia de aur cucerită la Milano hocheistului Johnny Gaudreau, „dispărut” la doar 31 de ani

La doi ani și cinci luni distanță, copiii regretatului Johnny Gaudreau au fost invitați pe gheață de proaspăta campioană olimpică, echipa Statelor Unite ale Americii, pentru a se poza alături de hocheiștii care au învins Canada, în prelungiri, în urma unei prestații eroice, din punct de vedere defensiv.

Fiica Noa, în vârstă de trei ani, și Johnny Jr., în vârstă de doi ani, s-au așezat în mijlocul echipei campioane olimpice, în timp ce americanii au ridicat sus tricoul lui Gaudreau, notează NHL.