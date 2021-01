Inca o PLECARE de la Dinamo! Aleix Garcia si-a reziliat contractul! Clubul a facut anuntul, iar apoi a STERS postarea

Aleix Garcia (23 ani) si-a reziliat contractul cu Dinamo.

Adus in toamna de spanioli cu promisiunea unui salariu imens, Aleix Garcia a decis sa isi rezilieze contractul la 4 luni de la sosirea in Liga 1, dupa ce Cortacero nu si-a tinut promisiunile, iar fotbalistul nu a vazut nici macar un salariu.

Mijlocasul central adus de la Mancester City, liber de contract, se desparte de Dinamo dupa 8 meciuri jucate in tricoul 'cainilor'. Clubul a anuntat despartirea de Garcia prin intermediul unei postari pe Facebook, care a fost stearsa ulterior.

"Multumim, Aleix Garcia Serrano!

Bucuresti, 11 ianuarie 2021. Dinamo Bucuresti anunta incheierea raporturilor contractuale, pe cale amiabila, cu mijlocasul spaniol Aleix Garcia Serrano, a declarat directorul sportiv Rufo Collado pentru site-ul oficial al clubului, www.fcdinamo.ro.

Transferat la Dinamo Bucuresti de la clubul englez Manchester City, la inceputul lunii octombrie a anului trecut, Aleix Garcia Serrano a inceput fotbalul la Villarreal CF si a mai jucat pentru Manchester City, Girona si Mouscron.

Mult succes in cariera, Aleix Garcia Serrano!

8 meciuri a jucat Aleix Garcia Serrano la Dinamo Bucuresti, 7 in Liga 1 si unul in Cupa Romaniei.

9 partide a jucat Aleix Garcia Serrano pentru Manchester City, dintre care 4 in Premier League, 3 in Cupa Angliei si 2 in Cupa Ligii. A marcat un gol pentru „cetatenii” lui Pep Guardiola in Cupa Ligii, intr-o victorie cu Swansea, scor 2-1 pe 21 septembrie 2016.

24 de ani va implini Aleix Garcia Serrano pe 28 iunie.

14 jocuri are Aleix Garcia Serrano la loturile nationale de juniori ale Spaniei: doua la Spania U16, 9/1 la Spania U17, 2/2 la Spania U18 si unul la Spania U21", se arata in comunicatul clubului.