PROBLEME URIASE pentru Dinamo inaintea meciului cu Hermannstadt! Mejias a REFUZAT sa faca deplasarea la Sibiu! Cine va sta in poarta echipei lui Gane

Vestile proaste continua sa se adune la echipa din Stefan cel Mare inaintea primului meci din 2021.

Jucatorii lui Ionel Gane au plecat marti la Sibiu pentru meciul cu Hermannstadt fara portarul titular, Tomas Mejias.

Conform site-ului doardinamo.ro, portarul spaniol este nemultumit de situatia financiara de la echipa si de promisiunile neonorate ale conducatorilor clublui si a luat decizia de a nu juca in acest meci, cu toate ca a facut pregatirea alaturi de colegii sai.

Spaniolul in varsta 31 de ani este hotarat sa isi rezilieze contractul cu clubul alb-rosu si sa plece din postura de liber de contract, asa cum au facut anterior si Borja Valle, Isma Lopez, Rene Hinojo sau Alexander Gonzalez.

Decizia fotbalistului crescut la academia lui Real Madrid vine in contextul in care de cand a semnat cu echipa din Stefan cel Mare nu a primit niciun ban din partea conducerii clubului.

Astfel, potrivit sursei citate, in deplasarea de la Sibiu poarta echipei antrenate de Ionel Gane va fi aparata de Mihai Esanu, care a mai jucat doar 45 de minute in Liga 1.

In varsta de 22 de ani, Esanu a facut parte din echipa U19 a lui Dinamo care a castigat campionatul in 2017 sub comanda lui Florin Bratu.