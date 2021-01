ULTIMA ORA | Prima reactie a lui Aleix Garcia dupa ce s-a despartit de Dinamo! "Mi-as fi dorit ca sezonul sa fi decurs diferit!" Ce mesaj are pentru fanii echipei

Garcia sosea in octombrie la Dinamo ca o mare speranta pentru toata suflarea alb-rosie. Mijlocasul se transfera de la Manchester City si era vazut drept o adevarata lovitura. Cu toate acestea, Garcia nu a reusit sa inscrie niciun gol in 8 meciuri jucate pentru echipa din Stefan cel Mare, iar astazi si-a reziliat contractul.

Problemele financiare de la Dinamo si faptul ca Garcia nu a vazut niciun ban de la venirea in Romania au contribuit in decizia pe care a luat-o fotbalistul.

"Vreau sa va informez ca astazi am ajuns la un acord cu Dinamo Bucuresti pentru a deveni jucator liber. As dori sa urez succes clubului si tuturor care fac parte din el. Evident, mi-as fi dorit ca sezonul sa fi decurs diferit, dar a fost o experienta buna. Nu in ultimul rand, multumesc fanilor pentru tratamentul pe care l-am primit de la sosirea mea in oras. Multumesc tuturor", a fost mesajul postat de Aleix Garcia pe Instagram.