"Sa vina bercenarii!" Fanii PCH, mesaj ironic dupa ce Dinamo a picat cu FCSB in Cupa Romaniei! "Sa nu uite ca mai mereu, in ultimii ani, i-am urcat pe gard!"

Cel mai tare derby romanesc va avea parte de un nou episod incendiar, pe 10 februarie, cand vor avea loc toate partidele din optimile Cupei Romaniei.

Fanii lui Dinamo au inceput deja 'razboiul' declaratiilor si au avut un mesaj ironic la adresa rivalilor:

"SA VINA BERCENARII!

Vom juca de doua ori intr-un interval scurt cu rivalii de pe Centura Capitalei. Cei pe care am incercat sa-i invatam cum se face un mozaic. Am lucrat cu 20.000 de oameni de-ai lor. Credeam ca vor pricepe ceva, dar ei stateau sa-si faca selfie-uri.

Acum continua sa traga de cate o panza decolorata si sa faca poze la peluza de vis-a-vis.

Pentru ei era important sa joace cat mai devreme cu Dinamo, ca nu cumva sa ne intalnim intr-o faza mai avansata a competitiei, cand ar fi posibil sa se joace cu spectatori.

Multa lume considera ca plecam cu sansa a doua. Dar sa nu uitam ca mai mereu, in ultimii ani, au fost considerati favoriti si totusi i-am urcat pe gard", au scris fanii, pe pagina de Facebook a PCH.

Suporterii 'cainilor' au reamintit si de momentul controversat care s-a petrecut in semifinala din Cupa Romaniei, in sezonul trecut.

La acel moment a fost o intreaga dezbatere cu privire la Andrei Vlad, portarul FCSB-ului, despre care fanii lui Dinamo au spus ca nu a avut drept de joc si au cerut ca partida sa fie castigata de echipa lor, scor 3-0 la 'masa verde'.

"Raman cateva avantaje pe care le au fata de noi, pentru ca ei functioneaza dupa alte regulamente si dupa alte legi:

- Ultima data, in semifinala de Cupa Romaniei, au venit cu propriul lor regulament. Si pentru FRF si LPF n-a fost nicio problema.

- In ce priveste pandemia, pentru fcsb legile sunt diferite. La ei nu exista covid, carantina, restrictii. Au voie sa puna in pericol sanatatea echipelor pe care le intalnesc. In timp ce ai nostri erau fortati sa stea in izolare pentru testul fals al magazionerului, ei se testau la vraciul de casa si testele ieseau asa cum cerea stapanul.

Noi sa ne facem partea noastra!

E FOARTE IMPORTANT MORALUL ECHIPEI pentru meciurile care urmeaza! Jucatorii sunt descurajati de minciunile si promisiunile care ajung la ei din doua in doua zile, cand de la C-Zero, cand de la Zerdean.

Singura incurajare este ca suporterii continua sa tina echipa in viata.

Haideti sa luam fiecare cate 4 bilete sau cate poate fiecare dintre noi!", au mai scris suporterii.