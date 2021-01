Primul jucator roman care pleaca de la Dinamo in aceasta iarna! A fost DECISIV in ultima victorie in fata FCSB-ului 

Nu doar strainii pleaca de la Dinamo in aceasta perioada.

Si jucatorii romani s-au saturat de promisiunile in van ale lui Pablo Cortacero. Presedintele AFAN, Emilian Hulubei, a declarat ca toti fotbalistii si-au depus notificari si pot pleca in orice moment de la echipa.

Primul roman care se va desparti de Dinamo este Andrei Sin, care va deveni liber de contract in perioada urmatoare, potrivit Fanatik.

Fundasul nu a jucat prea mult in acest sezon in Liga 1, fiind trimis la echipa a doua a clubului dupa sosirea lui Cosmin Contra in Stefan cel Mare.

Nici acum, cand lotul lui Dinamo s-a subtiat, Ionel Gane nu l-a chemat inapoi la prima echipa, iar fotbalistul este decis sa plece de la club.

Sin a depus un memoriu si in cateva zile va deveni liber de contract, urmand a-si cauta o noua echipa.

Sezonul trecut, Andrei Sin a fost decisiv in ultima victorie a dinamovistilor in fata celor de la FCSB. Fundasul in varsta de 29 de ani a inscris un gol superb, iar Dinamo a reusit sa castige cu 2-1.

Situatia din Stefan cel Mare este dramatica. 6 jucatori straini au plecat deja de la club, iar faptul ca investitorii spanioli nu aduc banii promisi ii determina pe tot mai multi sa se gandeasca la plecarea de la echipa in perioada urmatoare.