La momentul redactării articolului, Inter este lider cu 64 de puncte, având un avans de 10 puncte față de AC Milan, ocupanta locului 2. Napoli se află pe 3, la egalitate cu AS Roma, în timp ce Juventus și Como completează top 6.

Cristi Chivu, elogiat de Daniele Adani: „Nu mai are cum să piardă campionatul”

Echipa lui Chivu a beneficiat nu doar de propriile rezultate, ci și de pașii greșiți ai contracandidatelor la titlu.

În ultimele zile, AC Milan a remizat cu Como și apoi a fost învinsă de Parma, iar Napoli a pierdut puncte în propriile meciuri.

Inter Milano are o serie de șapte victorii consecutive și un avans confortabil în fruntea clasamentului, ceea ce face ca titlul să pară aproape adjudecat.

Daniele Adani, fost internațional italian, a apreciat parcursul echipei: „Nu este ușor să câștigi campionatul din primul an ca antrenor, dar pentru mine titlul este deja decis. Nu mai are cum să piardă titlul. Chivu a reușit să creeze o echipă puternică, iar rezultatele contracandidatelor îl ajută foarte mult. Pioli nu a reușit, Inzaghi nu a reușit, Allegri a avut nevoie de trei ani, Spalletti a pierdut primul sezon, Conte a câștigat abia în al doilea an la Inter”, a spus fostul antrenor în emisiunea Domenica Sportiva.

Pentru băieții lui Chivu urmează returul cu Bodo/Glimt din UCL de marți seară. Inter va reveni în campionat doar patru zile mai târziu, când va primi vizita lui Genoa, echipă patronată de Dan Șucu.