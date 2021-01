"Au venit sa salveze clubul, dar il ingroapa!" Dezamagire URIASA printre fostii dinamovisti! "Niciodata nu s-a mai pus problema de faliment pana acum"

Claudiu Niculescu a sustinut prima conferinta de presa ca antrenor al Concordiei Chiajna.

Printre altele, fostul fotbalist a vorbit si despre situatia de la Dinamo, declarandu-se dezamagit de faptul ca cei care venisera cu scopul de a salva echipa nu fac lucrul asta.

"Nici nu stiu prea multe. Aflam ce se mai intampla de la Danciu, dar acum nu mai este nici el acolo, cel care putea sa imi mai dea informatii.

E pacat, e regretabil ceea ce se intampla... Nu stiu care va fi finalitatea acestui caz. Iata ca acesti oameni care au venit sa salveze clubul mai rau il ingroapa. Sper sa nu se ajunga acolo pentru ca ar fi mare pacat.

In vara, cand au venit acesti oameni cu Cosmin Contra, pe care il cunosc foarte bine, toata lumea spera ca va fi bine, ca va urma o perioada buna, ca Dinamo va redeveni ceea ce a fost cu ani in urma. Realitatea ne spune, insa, altceva.

Si inainte mai erau probleme, dar ca rezultate, niciodata nu s-a pus problema ca Dinamo sa intre in faliment... E pacat de ceea ce se intampla", a declarat Claudiu Niculescu.

"Chiajna e printre primele 5 din Romania!"



Antrenorul a vorbit, in cadrul conferintei de presa, despre obiectivele pe care le are pe banca celor de la Concordia Chiajna,

"Am venit la Concordia Chiajna pentru ca stiu foarte bine ceea ce este aici, si aici ma refer la conditiile de antrenament, infrastructura si, bineinteles, la tot ceea ce inseamna un nivel ridicat pentru a face performanta. Ma refer aici si din punct de vedere financiar pentru jucatori, baza de antrenament, care este una la cel mai inalt nivel. E printre primele cinci din Romania. Si am venit si pentru dorinta clubului de a face performanta, de a reveni in Liga 1.

Sunt acasa si sunt la un club care isi doreste performanta. Acesta este, in special, si obiectivul din sezonul viitor, pentru ca in aceasta editie este o situatie foarte grea. Imi doresc sa castigam fiecare meci, e clar. Si chiar daca vom castiga, nu mai stam la mana noastra. Noi mai avem si cinci meciuri, alte echipe mai au cate sase.

E important sa formam un lot competitiv, pentru ceea ce ne asteapta in sezonul viitor, pentru ca si atunci va fi o lupta foarte apriga pentru promovarea in Liga 1. Acum trebuie sa scoatem echipa din subsolul clasamentului, sa o ridicam cat se poate de mult. Iar din sezonul urmator, obiectivul clar al clubului este promovarea in prima liga", a mentionat Niculescu.