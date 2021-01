Gane a dat noi detalii despre tensiunile de la Dinamo: "Asa nu mai putem continua! Ajunge!" Ce ii deranjeaza cel mai mult pe jucatorii dinamovisti

Reluarea Ligii 1 gaseste echipa din Stefan cel Mare intr-o situatie chiar mai grea decat cea de la sfarsitul anului trecut.

Jucatorii si membrii staff-ului tehnic au fost inca o data pacaliti de conducerea clubului cu plata salariilor restante si acest lucru fapte ca a umplut paharul.

Fotbalistii sunt tot mai hotarati sa paraseasca echipa in cel mai scurt timp din cauza acestei situatii tot mai dificile de la o zi la alta.

Antrenorul lui Dinamo, Ionel Gane, a vorbit despre tensiunile uriase care s-au acumulat in vestiarul 'cainilor' in aceasta perioada din cauza minciunilor repetate ale oficialilor clubului.

"Jucatorii nu poti fi mintit din trei in trei zile, de luni de zile, si totusi sa nu faci nimic si sa continui intr-o stare de spirit buna. Jucatorii au zis 'Asa nu mai putem continua! Ajunge'.

Chiar e momentul in care nu mai putem continua asa, in nesiguranta asta si in minciunile astea pe care le inventeaza saptamana de saptamana. Astea dor cel mai rau.Daca ne-ar fi spus peste o luna, peste trei, era OK! Fiecare incerca sa mearga mai departe", a spus Gane potrivit Telekom Sport.

Dinamo va juca in primul meci din 2021 in deplasare cu Hermannstadt miercuri, 13 ianuarie, de la ora 19:00. Meciul va fi transmis LIVE TEXT pe www.sport.ro