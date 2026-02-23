În această perioadă, totul este pus la punct. Din informațiile obținute de PRO TV și Sport.ro , George Pușcaș își va pune semnătura pe contract în cursul zilei de marți, iar apoi este de așteptat să apară și anunțul oficial

Atacantul de 29 de ani este pregătit să joace pentru prima dată în Superliga României, după o carieră petrecută în mare parte în străinătate.

Cristi Chivu, elogiat de Daniele Adani: „Nu mai are cum să piardă campionatul”

Gigi Becali a răbufnit după meciul care o poate duce pe FCSB în play-out: ”N-am văzut așa ceva în viața mea”

„E un club cu o tradiție așa de mare, nu trebuiau să mă convingă prea mult. Pur și simplu s-au legat lucrurile. Important e să fiu sănătos, să mă pun pe picioare bine, să pot să am continuitate și să pot să dau drumul la treabă. Ăsta este singurul plan pe care îl am”, a spus Pușcaș pentru Sport.ro.

Transfer așteptat de luni bune

Venirea lui Pușcaș la Dinamo a fost discutată încă din perioada de mercato din iarnă, însă mutarea a fost aproape de a pica. Atacantul a analizat și variante din străinătate, unde salariile erau mai mari, dar în cele din urmă a ales să revină în România.

După aproape șapte luni fără echipă, de la despărțirea de Bodrumspor, Pușcaș a acceptat oferta „câinilor”. Atacantul va avea un salariu de aproximativ 15.000 de euro pe lună.

În sezonul trecut, Pușcaș a marcat 11 goluri și a oferit 4 assisturi în 38 de meciuri pentru Bodrumspor, însă nu a reușit să evite retrogradarea. Ultimul meci oficial l-a jucat pe 1 iunie 2025, într-un eșec cu 0-4 contra lui Beșiktaş.

Atacantul are 46 de selecții și 11 goluri pentru România și a evoluat de-a lungul carierei la cluburi importante precum Inter Milano, Palermo, Pisa sau Reading, care a plătit 7,5 milioane de euro pentru transferul său în 2019.