Fanii lui Dinamo, FURIOSI din cauza lui Cosmin Contra! Cati bani vrea sa primeasca antrenorul dupa cele 3 luni petrecute in Stefan cel Mare

Criza financiara de la Dinamo capata proportii cu fiecare zi care trece.

Investitorii spanioli nu si-au respectat nici promisiunea conform careia trebuiau sa vireze o suma importanta de bani in conturile clubului pe 8 ianuarie, iar fotbalistii sunt tot mai dezamagiti de ceea ce se intampla.

Unii dintre jucatori ameninta ca vor pleca, altii deja au facut-o, insa Dinamo nu are probleme doar din cauza fotbalistilor. Cosmin Contra, care a plecat de la Dinamo la finalul lunii noiembrie, a depus mai multe memorii impotriva clubului, cerand sa i se plateasca salariile pentru perioada petrecuta pe banca.

Potrivit Fanatik, primul termen pentru judecarea unuia dintre memoriile depuse de antrenor este programat pana la sfarsitul acestei luni. Contra ar avea de incasat circa 65.000 de euro de la club, suma ajungand la 100.000 de euro cu tot cu taxele care trebuie platite.

Fanii-actionari ai lui Dinamo au incercat sa-l convinga pe Contra sa renunte la bani, rugandu-l sa ajute clubul in aceasta perioada, insa tehnicianul nu a acceptat aceasta propunere, fiind aspru criticat de catre suporteri.

"Am suferit mult! Toti am suferit!"



Recent, Cosmin Contra a oferit un interviu pentru publicatia Marca, in care a vorbit despre spaniolii de la conducerea lui Dinamo, acuzandu-l pe Pablo Cortacero pentru criza financiara prin care trece echipa.

"Nu am castigat niciun ban din august si pana in prezent. Am notificat clubul de doua ori si sper sa primim banii pentru munca de pana acum. Am semnat pe doi ani, mai ales ca a fost un proiect in care obiectivul era castigarea titlului in sezonul viitor.

Mereu avea o scuza. Mai mult decat faptul ca nu a platit salariile, faptul ca a promis de zece ori ca banii vor ajunge si sa asteptam ca problemele se vor rezolva. Avea o scuza de fiecare data cand banii nu ajungeau din Spania.

Pe hartie totul parea frumos, dar in realitate am suferit mult. Toti am suferit, jucatori, antrenori sau angajati ai clubului. Cand vezi ca nu mai sunt sperante, trebuie sa faci ceea ce este mai bine pentru tine", a spus Cosmin Contra.