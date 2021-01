HALUCINANT! A avut salariu de REGE la Dinamo si NU vrea sa renunte la niciun LEU! "Nu ma grabesc, puteti sa-mi dati 2000 de euro pe luna toata viata!" Ar urma sa primeasca bani pana in 2043 :)

Continua situatiile ireale de la Dinamo si un jucator este sa se lupte pentru fiecare leu pe care il are de primit de la Dinamo.

Rene Hinojo, portarul de 37 de ani adus la Dinamo de Cosmin Contra, a avut unul dintre cele mai mari salarii din Liga 1.

Rene castiga la Dinamo nu mai putin de 25.000 de euro pe luna si spune ca nu vrea sa reunte la nicin ban din contract.

Pentru veteranul de 37 de ani a fost, cel mai probabil, ultimul contract al carierei si este gata sa astepte toata viata banii de la Dinamo:

"Astept cat e nevoie, ma platiti cand puteti... Nu ma grabesc, am ce manca... Puteti sa-mi dati si 2000 de euro pe luna tot restul vietii, ca nu ma supar. Oricum, imi voi recupera banii de la Dinamo, mai devreme sau mai tarziu... Nu am de ce sa negociez!", ar fi spus portarul la negocierea cu DDB, potrivit Fanatik.

Potrarul are de incasat de la Dinamo o suma uluitoare. Nu mai putin de 537.500 de euro.

In cazul in care DDB i-ar plati cate 2000 de euro pe luna, salariul plui Rene Hinojo ar fi achitat pana in anul 2043!

Inainte de aventura de la Dinamo, Rene a mai jucat doar in Spania. Girona, Almeria sau Ponferradina sunt printre cele mai importante echipe la care a evoluat portarul de 37 de ani.

Cota de piata a lui Rene este de 150.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

"Prea multe inselaciuni, prea multe minciuni, prea multe perioade de asteptare si prea multa suferinta cu oamenii care au lucrat in jurul meu. Clubul are o multime de manageri obraznici care se gandesc doar sa-si ascunda gestionarea necorespunzatoare si minciunile, distrugand cariera si munca oamenilor. Pot spune ca am jucat pentru cel mai mare club din Romania. Multumesc, Doar Dinamo Bucuresti", spunea Rene Hinojo, cand s-a despartit de Dinamo.