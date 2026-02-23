Fostul mijlocaș de la FCSB a marcat primul său gol pentru noua echipă, la aproximativ o lună și jumătate după transfer.

În urma acestui succes, Al-Ain a urcat pe primul loc în clasament, în timp ce formația pregătită de Daniel Isăilă rămâne pe ultima poziție.

Șut a înscris spectaculos, cu un șut din cădere din interiorul careului. VEZI VIDEO AICI

Adrian Șut s-a dus și a vorbit cu Daniel Isăilă după meci

La finalul partidei, Adrian Șut și Daniel Isăilă au avut o scurtă discuție chiar pe teren. Antrenorul român a dezvăluit că al său compatriot încă traversează perioada de acomodare.

„Cu Adrian Șut am vorbit prea puțin. A venit la mine după meci, ne-am salutat, i-am urat baftă. L-am întrebat doar dacă s-a acomodat și mi-a spus că mai greu, dar încet-încet. Nu e ușor când ești printre străini, singur. E un campionat puternic”, a spus Isăilă pentru Digi Sport.

Pe Adrian Șut îl vom putea vedea iar la treabă vineri, 27 februarie, când Al Ain va face deplasarea la Khor Fakkan în etapa #18 din UAE Pro League. Partida începe la ora 19:30.