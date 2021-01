Tragerea la sorti a optimilor Cupei Romaniei, LIVE VIDEO de la ora 12:00 | Cum arata urnele 

Urmarim si comentam impreuna tragerea la sorti a optimilor Cupei Romaniei pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Astazi, de la ora 12:00, la Casa Fotbalului este programata tragerea la sorti a optimilor Cupei Romaniei, editia 2020/21.

Cele 16 echipe care s-au calificat in optimi au fost impartite in doua urne. In Urna A sunt 12 echipe, iar in Urna B doar 4. Echipele din Urna B, respectiv UTA Arad, Viitorul Pandurii Tg. Jiu, ASU Politehnica Timisoara si Dunarea Calarasi, vor fi grupate, conform regulamentului, cu 4 echipe din Urna A, iar apoi, celelalte 8 formatii din urna vor fi grupate intre ele.

In Urna A se afla Universitatea Craiova, Astra Giugiu, FC Botosani, FCSB, Chindia Targoviste, Turris-Oltul Turnu Magurele, Farul Constanta, Gaz Metan Medias, Poli Iasi, Dinamo, Petrolul Ploiesti si Universitatea Cluj.

Meciurile din optimile Cupei Romaniei se joaca intr-o singura mansa, pe terenul echipei mai slabe. In cazul in care, la finalul celor 90 de minute regulamentare de joc, cele doua echipe sunt la egalitate, se procedeaza la prelungiri si, dupa caz, la loviturile de departajare.

Optimile de finala ale Cupei Romaniei sunt programate pe 10 februarie, primul meci urmand a se disputa de la ora 13:30. Programul complet al partidelor va fi stabilit si comunicat pe site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.