Sefii lui Dinamo evita intalnirile cu suporterii sau cu jucatorii! Ce au ajuns sa faca dupa promisiunile nerespectate

Conducerea lui Dinamo nu a trimis bani in conturile clubului, desi anuntase ca va face asta vineri, 8 ianuarie.

Dupa toate promisiunile nerespectate, spaniolii se tem de intalnirea cu fanii sau cu angajatii clubului. Potrivit GSP, in incercarea de a evita sa dea ochii cu oamenii nemultumiti de actiunile lor, Pablo Cortacero, Rufo Collado si Alex Couto sunt in Spania si nu si-au programat inca revenirea in Romania.

De altfel, Cortacero nu a venit in Bucuresti nici macar pentru sedinta Adunarii Generale a Asociatilor, pe care el insusi o convocase pentru 11 ianuarie.

Nici Dorin Serdean nu mai vrea sa se intalneasca cu cei cu care a avut un conflict recent sau cu cei pe care i-a pacalit cu privire la banii pe care ii au de incasat.

Presedintele executiv al lui Dinamo a decis sa nu se mai prezinte la birou. El este in Bucuresti, dar alege sa ramana doar in hotelul in care este cazat, evitand sa se intalneasca cu angajatii sau cu suporterii, care incearca sa il inlature de la club.

Pe langa conflictul pe care l-a avut cu fanii, care l-au acuzat ca a vrut sa-l trimita gratuit pe Ahmed Bani la FC Voluntari, Serdean nu mai este nici in gratiile jucatorilor, care s-au saturat de promisiunile in van ale presedintelui.

"Domnul Serdean a mintit incontinuu. Nu stiu daca cineva il mai crede! Mai bine sa nu ne mai promita, cum a spus si mister Gane, sa nu ne mai creeze sperante ca sperantele astea ne trag in jos. E ceva psihologic, e foarte greu sa rezisti", declara Ricardo Grigore la inceputul acestui an.