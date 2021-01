Cornel Dinu a spus tot despre Dorin Serdean! "Este dosarul si acum la DNA! Iesea din camera respectiva si vorbea cu Cortacero la telefon. Astia sunt oameni cu care sa aiba de a face Dinamo?"

Dinamo trece printr-o perioada extrem de dificila.

Investitorii spanioli nu si-au respectat nicio promisiune, iar singurii care mai incearca sa salveze clubul sunt suporterii. Mai multi jucatori straini s-au reziliat contractele, iar cei care au ramas, inca isi au de primit salarii restante.

Cornel Dinu a vorbit despre Dorin Serdean, presedintele executiv al lui Dinamo. Dinu a dezvaluit ca oficialul din Stefan cel Mare are dosar penal la DNA si ca in momentul cand a discutat cu el despre echipa, iesea afara si il suna pe Cortacero din 20 in 20 de minute.

"L-am intrebat pe Gica Craioveanu cine sunt acesti spanioli. Singurul de care am auzit a fost Malero Marin, care a fost casier de Getafe. E o istorie cu romani la mijloc care nu i-a convenit lui Gica Craioveanu, ca de obicei cand apar romani incepe scandalul. Deci astia sunt nimeni.

Nu mi-a ascultat nimeni nici semnalele asupra acestui personaj, Serdean, care in urma cu 3 luni este prezentat un caz, cand era viceprimar si reprezenta partidul lui Oprea cu Dan Dianconescu. Deci asta trebuia sa dea de gandit lui Negoita. El are un caz clar, este dosarul 'adormit' si acum la DNA si imi asum ce spun, cand era viceprimar. A creat o societate cu 14 lire in Anglia, care este exact ce face Cortacero. Cu socitatea respectiva, a creat niste garantii false. A luat pentru Apa Regio o afacere de canalizare din Targu Jiu.

A luat prin fonduri europene 8.750.000 de euro. Partea lui 870.000, 10 la suta si am avut chiar o discutie cu el, cand mi-a fost prizentat prima data de Marginean. L-am gasit pe domnul Serdean intr-un loc, nu ma asteptam. Am zis acum 3 luni: 'o, domnul Serdean, lumea justitiei, garantii false, matale.' Si atunci replica lui Serdean a fost: 'ce faceti cu asta aici?' Domne am ajuns sa imi spuna ce s-a intamplat cu Dinamo. Dar imi zice: 'Da domne, dar a fost o comanda politica.' Eu va spun fix cum a spus. Comanda politica poate sa fie si sa bagi cutitul in cineva, pai, bagi cutitul in om?

Si a inceput cu ceva penibil, ca el a vrut sa faca bine. Dar Cortacero nu e in regula. Ca totusi va rezolva niste lucruri. Si am zis sa ascult si eu sa vad ce zice el. Din 20 in 20 de minute, iesea din camera respectiva si vorbea cu Cortacero la telefon. Astia sunt oameni cu care sa aiba de a face Dinamo?", a spus Cornel Dinu pentru DigiSport.