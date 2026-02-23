Catalanii se gândesc deja la un posibil înlocuitor pentru ”veteranul” Robert Lewandowski (37 de ani), care a intrat deja în ultimul an de contract cu Barcelona și va deveni liber de contract la vară. Harry Kane (32 de ani) ar fi lovitura încercată de șefii de pe Camp Nou.

Atacantul englez mai are contract cu Bayern Munchen până în 2027, iar din vară va fi disponibil în schimbul a 65 de milioane de euro, sumă ce va reprezenta clauza sa de reziliere în ultimul an de contract.

Harry Kane i-a dat răspunsul Barcelonei

Întrebat despre posibilitatea de a semna cu Barcelona, Harry Kane s-a limitat să spună că se simte foarte bine la actuala sa echipă.

”Barcelona? Nu am auzit nimic despre asta. Tatăl și fratele meu se ocupă de tot și nu mi-au spus nimic despre asta. Așa cum am mai precizat și în trecut, eu sunt fericit la Bayern.

Sunt concentrat pe acest sezon și pe cariera mea de aici. Dar iau totul ca pe un compliment”, a spus Kane, conform Sport.es.

Rămâne de văzut dacă mutarea se va materializa în vara anului viitor. Cert este că un eventual transfer al lui Harry Kane ar reprezenta o adevărată lovitură pentru Barcelona, având în vedere că englezul are cifre excelente.

În 36 de partide disputate în toate competițiile, Harry Kane a marcat de 43 de ori, cifră la care se adaugă și cinci pase decisive.

Bilanțul lui în 132 partide pentru gruparea bavareză este excelent. A reușit să înscrie de 128 ori și să bifeze alte 31 de assist-uri. Și site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 65 de milioane de euro.