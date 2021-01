BREAKING NEWS! Dinamo este amenintata din nou cu DEPUNCTAREA! Anuntul care ii ingrozeste pe fani: "Au ajuns la executare doua dosare!" Cand se va da sentinta

Clubul din Stefan cel Mare se afla din nou la doar un pas de a fi depunctat.

Dupa ce alb-rosii au scapat in noiembrie de posibilitatea de a nu primi licenta pentru sezonul viitor din cauza unor datorii catre fostii angajati, dinamovistii se afla din nou intr-o situatie foarte delicata.

Presedintele AFAN Emilian Hulubei a dezvaluit ca exista datorii catre doi fosti angajati ai clubului, antrenorul Sebastian Moga si fotbalistul Kristian Kostrna, datorii care, daca nu vor fi achitate pana miercuri, pot atrage amendarea lui Dinamo si chiar depunctarea echipei.

"Au ajuns la executare doua dosare ale unor fosti componenti ai lotului, Moga si Kostrna, care trebuie sa primeasca pana maine o suma de bani. Probabil, fanii vor incerca sa plateasca pentru ca Dinamo sa nu fie amendata.

Daca se constata ca nu au fost platiti, se da o amenda intre 3000 si 7000 de lei si li se da un nou termen de 5 zile. Daca nici atunci nu sunt platite datoriile, mai au 15 zile la dispozitie inainte sa fie depunctati. La fiecare 15 zile pierd cate doua puncte.

Din cate am inteles, reprezentantii fanilor au luat deja legatura si cu antrenorul, si cu jucatorul", a spus Hulubei la Digi Sport.

De asemenea, Hulubei a lamurit si situatia in care se afla fotbalistii straini de la Dinamo care vor sa isi rezilieze contractele din cauza problemelor financiare.

"Sunt jucatori care au depus notificarile de 15 zile in luna decembrie, deci au ajuns la scadenta. Acei jucatori, cei straini, pot pleca imediat de la echipa printr-o noua notificare in care isi denunta unilateral contractul si se adreseaza FIFA printr-un memoriu, iar FIFA le da permisul provizoriu sa joace in alta parte.

Atentie, poate da acest permis sa joace doar in strainatate. La un club din Romania nu se poate pentru ca este vorba despre un transfer international, asa ca totul trebuie rezolvat pe cale interna, deci trebuie sa te duci la Comisiile din Romania.

Inca o data repet, daca te duci la Comisiile din Romania trebuie sa astepti doua luni si jumatate pentru o decizie definitiva", a explicat presedintele AFAN.