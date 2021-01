Dinamo a adus primul jucator in aceasta iarna! Ce alti fotbalisti mai vrea Bonetti

Dupa meciul cu Hermannstadt, "cainii" pot ramane fara un intreg lot de jucatori. Pe cine mai incearca sa aduca Dario Bonetti si fanii DDB la echipa.

Dinamo se pregateste sa se desparta oficial, dupa meciul cu Hermannstadt, de antrenorul Jerry Gane, dar si de toti stranierii din lot, respectiv spaniolul Tomas Mejias, slovacul Adam Nemec, italianul Diego Fabbrini, polonezul Janusz Gol, senegalezul Magaye Gueye si croatul Ante Puljici. De asemenea, si romanii Paul Anton, Deian Sorescu, Ricardo Grigore, Andrei Sin si Vlad Achim isi pot rezilia contractele cu clubul bucurestean, dupa ce au acumulat multe luni de neplata a salariilor.

In mod surprinzator, "cainii" au reusit sa faca primul transfer din aceasta iarna, semnand un contract cu Andrei Blejdea, un jucator de 24 de ani, care a fost legitimat pana acum la FC Will, Domzale, NK Zarica, Eintracht Braunschweig II, Academica Clinceni, Pandurii Tg. Jiu si FC Arges. In acest sezon, el are 11 prezente (4 ca titular), dar niciun gol pentru argeseni in Liga 1. El a fost format la Academia Dinamo, fiind coleg de generatie la grupa de juniori 1996 cu Ionut Nedelcearu si Andrei Radu, si poate juca pe postul de atacant, dar si ca mijlocas ofensiv pe toate cele trei pozitii din spatele varfului.

Italianul Dario Bonetti, care ar trebui sa ramana antrenorul echipei pana la finalul sezonului, incearca sa asambleze o echipa cat mai echilibrata, in incercarea de a lupta cu succes pentru evitarea retrogradarii. El urmeaza sa discute pentru rechemarea la echipa a jucatorilor imprumutati, Daniel Popa si Mihai Necutescu (Chindia), Stefan Fara (Farul) si Alin Dudea (CSM Resita). Alaturi de certitudinea ca And. Radu, Esanu, Moldoveanu, Mihaiu, Magureanu, Borcea, Bani, Ehmann si Cretu, trecuti toti pe la academia lui Dinamo, nu vor lasa echipa la greu, dar si ca Serban, Rauta si Bejan, jucatori cu experienta in Liga 1, vor consolida echipa, italianul i-ar putea convinge sa se reintoarca pe Constantin Nica (27 ani / ultima data la Vojvodina Novi Sad), Adrian Scarlatache (34 ani / FC Hermannstadt) si Nicolae Musat (34 ani / FC Arges), toti jucatori crescuti de "ros-albi" si pe care i-a antrenat in sezonul 2011-2012, in ultimul sau mandat pe banca "cainilor". Lui Scarlatache i s-ar putea oferi si functia de antrenor secund.

In plus, tehnicianul italian ar fi in negocieri pentru imprumutul unor jucatori tineri de la echipe din Serie A, ca Juventus, Milan, Roma sau Sampdoria, carora le poate garanta un anumit numar de meciuri jucate in acest sezon in prima liga din Romania, dar si cu cluburi din Liga 1, precum CFR Cluj si Viitorul, care sa trimita fotbalisti pana la vara in Stefan cel Mare. Dupa exemplul lui Blejdea, Dinamo s-ar afla in negocieri cu inca 2-3 jucatori de prima liga, care insa nu au jucat foarte mult in acest sezon si care sunt interesati mai mult de acumularea de meciuri in picioare decat de blocajul financiar al clubului. Fanii DDB au incredere ca Bonetti, pe care il considera unul dintre cei mai buni antrenori ai lui Dinamo din ultimii 10 ani, poate lucra foarte bine cu jucatorii tineri si poate asambla o echipa care sa nu aiba emotiile retrogradarii, in ciuda situatiei financiare precare de la club.