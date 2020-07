Dinamo, la fel ca Donald Trump. Fanii echipei au imprumutat un slogan de la controversatul presedinte al SUA

Un banner pus pe gardul stadionului lui Dinamo a atras atentia la ultimul meci din Liga 1.

La partida contra lui Poli Iasi, terminata 1-1, pe transmisia televizata s-a vazut in mod repetat un banner cu un mesaj inedit. Cum echipele din Liga 1 nu au voie sa aiba spectatori pe stadion, din cauza interdictiilor impuse in urma izbucnirii pandemiei de coronavirus, fanii lui Dinamo au umplut cu bannere gardul dintre terenul de joc si tribune. In incercarea de a incuraja fotbalistii si ai motiva pentru meciurile grele ramase in lupta pentru salvarea de la retrogradare, galeria a afisat toate numele de tari si orase de unde provin suporterii cotizanti din Programul „Doar Dinamo Bucuresti”.

Insa, pe un banner agatat la Peluza Nord, cea dinspre tabela de marcaj, se putea citi “Make Dinamo Great Again” (“Faceti Dinamo mareata din nou!”). Mesajul este imprumutat din campania electorala pentru alegerea presedintelului SUA, fiind folosita de Donald Trump, in 2016, pentru a castiga primul sau mandat la Casa Alba, ca reprezentant al Partidului Republican. Pentru alegerile din 2020, acesta are ca slogan “Keep America Great!” (“Mentineti America mareata!”).

Un lider populist si nationalist, dar si unul dintre cei mai bogati oameni de afaceri din SUA si un om de televiziune de succes, Trump a polarizat populatia celei mai puternice tari din lume, cu masuri administrative controversate, concedieri si gratieri discretionare, scandaluri de coruptie si trafic de influenta, parasirea aliantelor si organizatiilor internationale, un discurs xenofob si rasist, incercarea de a instaura un regim mai autoritar si anularea reformelor lui Barack Obama, fostul presedinte. Trump incearca acum sa recupereze diferenta fata de contracandidatul Partidului Democrat, Joe Biden, care a luat avans in sondaje, dupa ce Trump a contestat periculozitatea Covid-19 si purtarea mastii medicale, in timp ce SUA a ajuns la aproape 3.5 milioane de infectari si peste 140.000 de decese, mai mult decat a suferit tara in timpul razboaielor din Coreea, Vietnam, Irak si Afganistan la un loc. Sloganul "Make America Great Again" a mai fost folosit cu succes de Ronald Reagan si Bill Clinton, fosti presedinti ai SUA, in discursurile lor.