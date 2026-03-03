Sezonul fotbalistic 2025-2026 s-a derulat cu „viteza luminii“, parcă! Pentru că deja s-au jucat 28 din cele 38 de etape, în Premier League. Iar acum, când am intrat în linia dreaptă, mizele sunt uriașe!

În vârful ierarhiei, se dă o luptă pasionantă pentru supremație, între Arsenal și Manchester City, despărțite de cinci puncte. Cu precizarea că „tunarii“ au un meci în plus, comparativ cu trupa lui Guardiola.

Leeds - Sunderland, LIVE VIDEO, de la ora 21:30, pe VOYO și Sport.ro

Dar și în subsolul clasamentului are loc o luptă aprigă pentru „supraviețuire“. Dacă Wolverhampton și Burnley dau impresia că sunt deja „condamnate“, în schimb, situația locului 18, ultimul care duce în Championship, e incertă. West Ham, Nottingham Forest, Tottenham și Leeds sunt cele patru formații care înceară să evite acest nedorit loc 18.

În acest context, partida Leeds – Sunderland din această seară, de la ora 21:30 pe VOYO, e de mare inters și pentru Tottenham și Radu Drăgușin.

