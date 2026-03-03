Como - Inter, în Cupa Italiei, LIVE pe VOYO de la 22:00. Cristi Chivu, în căutarea eventului

Como - Inter, în Cupa Italiei, LIVE pe VOYO de la 22:00. Cristi Chivu, în căutarea eventului
Como și Inter Milano se înfruntă în semifinalele Cupei Italiei, în direct pe VOYO, diseară, de la ora 22:00.

Como, Inter Milano, Cupa Italiei, Cristi Chivu, Cesc Fabregas
Como - Inter, în Cupa Italiei, LIVE pe VOYO de la 22:00

  • Prima manșă a duelului Como - Inter se va disputa pe Stadio Giuseppe Sinigaglia. Returul va avea loc pe San Siro, în jurul datei de 23 aprilie.

Ambele formații traversează perioade excelente în competiția internă. Como, antrenată de Cesc Fabregas, are două victorii consecutive, a devansat Juventus și a urcat pe locul 5, visând la o participare în Liga Campionilor.

De partea cealaltă, Interul lui Cristi Chivu are 14 victorii și o remiză în ultimele 15 etape din Serie A și un avans de 10 puncte față de a doua clasată AC Milan. "Nerazzurrii" au toate motivele să spere la event în acest sezon, o performanță care ar face uitată eliminarea din Liga Campionilor contra lui Bodo/Glimt.

Como și Inter s-au întâlnit deja de două ori în acest sezon. În ambele ocazii, echipa lui Cristi Chivu s-a impus clar, fără gol încasat, 2-0 în deplasare și 4-0 pe teren propriu.

Presa italiană anticipează că Inter ar urma să apeleze din nou la un sistem de rotație, având în vedere că duminică este programat derby-ul cu AC Milan, care poate înlătura orice dubiu cu privire la campioană.

Echipele probabile:

  • Como: Butez - Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle - Perrone, Sergi Roberto - Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez - Douvikas
  • Inter: Martinez - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Henrique, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto - Esposito, Thuram

În cealaltă semifinală din Cupa Italiei se vor înfrunta Lazio și Atalanta. Prima manșă e programată miercuri, de la 22:00, în direct pe VOYO.

