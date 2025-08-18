FOTO Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România

Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Amir Kiarash
Pe stadioanele din țară sunt introduse, periodic, materiale pirotehnice și tot felul de obiecte interzise, conform legii. În schimb, când văd un banner, forțele de ordine intră în alertă maximă!

Rapid – FCSB a fost un meci spectaculos, încheiat cu o remiză, 2-2. Pe lângă un fotbal plăcut ochiului, derby-ul ne-a oferit și o premieră fericită. După mult timp, o asemenea confruntare s-a încheiat fără incidente majore în tribune, deși au fost peste 28.000 de fani pe Arena Națională.

În schimb, după derby, a apărut o informație care a surprins neplăcut. Pentru că a dovedit că cenzura funcționează, în continuare, în România. Desigur, când vorbim despre mesaje obscene, toleranța ar trebui să fie zero. În cazul de față însă, n-a fost vorba despre așa ceva.

După Rapid – FCSB (2-2), suporterii giuleștenilor au distribuit o imagine cu un banner care a fost interzis, la derby. Mesajul pe care îl conținea? Unul care îl viza pe președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Gino Iorgulescu.

Cum să nu fie rapidul nostru furat, când Gino face poteca la palat?!?!“, scria pe bannerul cu care fanii n-au putut intra pe Arena Națională.

Prin acest mesaj, giuleștenii au acuzat apropierea șefului LPF de patronul FCSB-ului, Gigi Becali.

De notat că Gino Iorgulescu e un om influent în România, dovadă și faptul că și-a scos fiul din țară, după ce acesta a provocat un accident mortal, în septembrie 2019. Între timp, deși Mario Iorgulescu a fost condamnat la închisoare, el n-a putut fi readus în țară, pe motiv că e sub tratament, în Italia!

