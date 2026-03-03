Ce diferență pentru Liverpool, de la un sezon la altul! Anul trecut, după 28 de etape, echipa antrenată de Arne Slot punea la cale sărbătoarea câștigării titlului. În acel moment, „cormoranii“ aveau deja un avans imens, de 14 puncte (!), în fruntea clasamentului.

Astăzi, tot după 28 de etape, Liverpool are o singură certitudine: e ca și imposibil să-și păstreze „coroana“ de campioană. Pentru că distanța față de locul 1, ocupat de Arsenal, a ajuns deja la 16 puncte. Iar asta când mai sunt doar zece etape de jucat.

Wolves – Liverpool, LIVE VIDEO pe VOYO și Sport.ro, de la ora 22:15

În contextul actual, Livepool a fost nevoită să schimbe obiectivul din mers. Iar acum, marea provocare e o clasare în Top 4. Pentru că doar așa se poate obține calificarea, în viitorul sezon al Ligii Campionilor, prin intermediul Premier League. Desigur, există și un „Plan B“, prin câștigarea Champions League în mai, dar e riscant să mizezi pe așa ceva!

Tocmai de aceea, Liverpool e obligată să ia toate punctele, diseară, în meciul din deplasare cu ultima clasată Wolverhampton.

De la ora 22:15, Sport.ro va oferi meciul Wolves – Liverpool, în format LIVE VIDEO prin VOYO.