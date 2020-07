Replica pentru Cornel Dinu! Multescu a comentat situatia din Cupa Romaniei si a vorbit despre viitorul sau la Dinamo: "Sper sa se poata!"  

Noul antrenor al lui Dinamo a analizat situatia actuala, dar si viitorul clubului.

Pe parcursul interviului de prezentare a lui Gigi Multescu si Cornel Talnar la Dinamo, noul antrenor din Groapa a analizat situatia lotului pe care il are la dispozitie

"Este unul dintre cele mai grele doua momente din cariera mea. Primul a fost in 90, cand toti jucatorii au plecat in strainatate si am ramas cu 3-4 jucatori de baza. Se dorea desfiintarea lui Dinamo atunci, dar am reusit sa construim o echipa.

SMURD-ul sper ca mai are combustibil pentru inca o resuscitare, de aia sunt aici. Voi folosi toata energia de care dispun pentru a salva Dinamo. Au fost momente cand nici nu intelegeam ce se intampla, poate de asta am acceptat provocarea asta. Chiar daca am ajunge sa jucam finala Cupei, cred ca salvarea de la retrogradare e mai importanta si decat castigarea trofeului. Trebuie sa supravietuiesti si apoi sa castigi.

E clar ca lotul nu este foarte bine construit numeric si calitativ. Vad cluburi precum Barcelona, cu loturi extraordinare si care tot vor sa aduca jucatori care sa creasca nivelul de joc. Si la noi se putea mult mai bine, dar incercam si sper sa reusim sa avem succes cu acest lot. Lui Fabbrini i-a lipsit eficacitatea, ma asteptam sa dea goluri si mai multe pase decisive pentru ca este un jucator care cocheteaza cu postul de play-maker", a declarat noul tehnician al alb-rosiilor.

Multescu a comentat si posibilitatea de a ramane la Dinamo si dupa finalul sezonului, dar si declaratiile lui Cornel Dinu. Cel supranumit "Mister" spusese ca peste Multescu s-au asezat anii, iar "SMURD-ul" a oferit o replica impaciuitoare.

"Nu stiu daca voi ramane si din sezonul urmator, dar daca am venit in conditiile astea foarte dificile sper se poata sa antrenez si in conditii mai bune si cu alte obiective.

Nimeni nu e tanar pe vecie. Au trecut anii peste mine, dar important este cum au trecut. Daca au lasat urme pozitive, inseamna ca timpul a trecut bine", a mai spus antrenorul.

Debutul noului mandat al lui Multescu la Dinamo va avea loc joi, incepand cu ora 19:00.