Cele două echipe și-au dat întâlnire marți seară, de la ora 22:00, pe ”Stadio Giuseppe Sinigaglia” din Como, în prima manșă pentru finala Coppa Italia. La capătul celor 90 de minute, partida s-a încheiat 0-0, iar totul se va da în retur, peste o lună, pe ”Giuseppe Meazza” din Milano.

Nota primită de Cristi Chivu după Como - Inter 0-0: ”Rezervor pe roșu / Nu a fost cea mai bună evoluție”

Pentru maniera în care a pregătit meciul, Cristi Chivu a fost notat cu 6 de publicația TuttoMercatoWeb, care a explicat că antrenorul român a improvizat mult formula de start împotriva lui Como.

Mai mult de atât, italienii au sugerat și că Inter nu a bifat cea mai bună evoluție, dar rezultatul de egalitate a fost, în cele din urmă, bine primit de ”nerazzurri”.

”Derby-ul bate la ușă, confruntarea se joacă pe durata a 180 de minute, iar câteva vedete au deja 'rezervorul' pe roșu. Din acest motiv, Chivu începe cu o formație improvizată și duce acasă un 0-0, suferind doar în câteva situații în prima parte a meciului.

Nu a fost cea mai bună evoluție a lui Inter, dar, la final, rezultatul este unul pozitiv, dacă tragem linie”, a scris TMW.

Pentru Inter urmează derby-ul cu AC Milan de duminică seară, de la ora 21:45. Meciul va avea loc pe ”San Siro” și va conta pentru etapa #28.