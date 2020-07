ATAC fara menajamente la suporterii lui Dinamo! Un fost antrenor din Stefan cel Mare a RABUFNIT: "A fost o magarie, o mizerie! Au primit ce si-au dorit!"

Eugen Neagoe (52 de ani) nu vede cu ochi buni implicarea fanilor lui Dinamo la club.

Eugen Neagoe a antrenat-o pe Dinamo in perioada iulie - august 2019. Fostul antrenor din Stefan cel Mare spune ca nu a fost dorit de fani la echipa si a povestit un episod neplacut din acea perioada.

Neagoe crede ca implicarea fanilor, in lipsa de experienta, a dus la rezultatele dezastruoase pe care Dinamo le are in prezent. Suporterii detin 20% din actiunile clubului si planuiesc sa cumpere restul pachetului de actiuni pe care il detine Ionut Negoita

"Nu mi-am imaginat vreodata ca s-ar putea intampla asa ceva. Nu am ce sa regret, pentru ca nu mi-am imaginat. A fost o magarie, pana la urma. Nu s-a intamplat niciodata ceva de maniera asta in Romania, pana la acel moment. A fost o mizerie, nu vreau sa imi mai aduc aminte

In momentul in care suporterii opresc autocarul echipei si cearta ei jucatorii si se dau atotstiutori. Toate astea duc la rezultatele pe care le are echipa in acest moment. E una din cauze. Suporterii asta si-au dorit si asta au avut. Ei au vrut sa ia decizii, sa conduca ei. Asta i-a adus in situatia de acum, din pacate pentru ei. Dar fotbalul e foarte complicat, iar un club de fotbal nu e floare la ureche, nu se conduce foarte usor. O echipa nu se face asa usor.

Nu ca nu vad cu ochi buni, dar nu cred ca ei pot sa conduca acest club si ca ei pot sa sustina financiar acest club, la un nivel bun, la un nivel de Liga 1. Nu mai vorbesc la un nivel de cupe europene, un nivel de primele trei locuri", a spus Eugen Neagoe pentru Antena Sport.

Eugen Neagoe: "Negoita a facut tot ce a putut pentru Dinamo!"

Fostul antrenor al 'cainilor' ii ia apararea finantatorului Ionut Negoita si spune ca a facut tot ce a putut pentru a salva clubul:

"Cei care conduc clubul, din partea mea au tot respectul. Sunt in relatii bune cu ei. Negoita a facut tot ce a putut pentru Dinamo. Omul a spus ca nu mai poate sa duca clubul la un nivel pe care si l-ar dori si el. Sunt multi care se bat cu pumnul in piept si vorbesc, dau sfaturi si nu se duce nimeni sa puna 10 milioane pe masa si sa preia clubul, sau 5 milioane, sau trei, sau doua. Sa faca ceva pentru Dinamo. Nu am vazut pana acum si sunt foarte multi oameni, inclusiv dinamovisti, care ar putea sa faca asta", a mai spus Eugen Neagoe.