Kader Keita a fost reținut 24 de ore în vederea continuării cercetărilor, după ce a accidentat o femeie în vârstă de 68 de ani pe o trecere de pietoni din cartierul Andronache marți, în zorii zilei.

După ce a dat cu mașina peste victimă, Keita, care se îndrepta spre casă după ce a mers la moschee, ar fi rugat pe cineva să sune la salvare și, panicat, a părăsit locul faptei până la sosirea poliției.

Brigada Rutieră a emis un comunicat joi seară în care a explicat că, inițial, victima le-a spus celor de la ambulanță că a căzut. Dar staff-ul medical a constatat că femeia a fost lovită, nicidecum accidentată singură.

Iar Poliția a reușit în cele din urmă să-l depisteze pe cel care a produs accidentul de mașină. În acest caz, Kader Keita de la Rapid.

Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore

”La data de 3 martie 2026, în jurul orei 05:45, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că la intersecția dintre str. Gherghiței și str. Zamfir Nicolae din Sectorul 2, o femeie, care prezenta leziuni în zona capului, se află întinsă pe partea carosabilă.

La fața locului s-a prezentat un echipaj de prim-ajutor, care a transportat femeia la spital, pentru îngrijiri medicale suplimentare, aceasta afirmând inițial faptul că ar fi căzut.

Ulterior, în jurul orei 07:00, Brigada Rutieră a fost informată de către o unitate spitalicească cu privire la faptul că, în camera de gardă a fost adusă o femeie, care a suferit leziuni ce par a fi ca urmare a implicării într-un accident de circulație.

În acest context, pentru clarificarea situației de fapt la unitatea spitalicească s-a deplasat o echipă de cercetare, din cadrul Brigăzii Rutiere.

În paralel, polițiștii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți din cadrul Brigăzii Rutiere au stabilit cu certitudine faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulație, iar autorul acestuia a părăsit locul faptei, fără încuviințarea poliției.

În urma activităților desfășurate de către polițiștii din cadrul Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți a fost identificat autorul accidentului, fiind vorba despre un tânăr în vârstă de 26 de ani, care la acest moment se afla în custodia poliției pentru continuarea cercetărilor”, se arată în comunicatul emis de Poliție.

”Conducătorul autovehiculului a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”, este completarea brigăzii rutiere.