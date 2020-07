VIDEO | Prezentare inedita pentru LEGENDELE venite sa salveze Dinamo! Ce au zis Multescu si Talnar: "Este un COSMAR!"

Noul antrenor si noul director tehnic de la Dinamo au discutat despre situatia echipei.

Gigi Multescu si Cornel Talnar sunt solutiile pe care conducerea clubului din Soseaua Stefan cel Mare le-a identificat ca fiind potrivite pentru a salva clubul alb-rosu de la retrogradare. Cele doua legende alb-rosii au fost prezentate intr-un cadru inedit, in fata unei camere de filmat, iar intrebarile presei au ajuns la ei prin intermediul ofiterului de presa dinamovist Ionel Culina. Cei doi au comentat situatia echipei si posibilitatea ca Dinamo sa retrogradeze.

"Nu vreau sa iau in calcul retrogradarea, nu ma gandesc la asa ceva, dar orice este posibil. Porecla SMURD mi se trage de cand am ajuns la Petrolul si i-am salvat de la retrogradare. E aproximativ adevarat ca o sa iau bani doar daca salvez echipa. Ma gandesc si la sistemul de joc, dar orice masuri tactice voi lua, ele vor trebui antrenate si ajustate in asa fel incat sa garanteze castigarea jocurilor.

Am decis sa accept destul de repede sa ajut echipa. DIn momentul in care am fost apelat, n-au trecut prea multe ore pana cand mi-am dat seama ca trebuie sa imi exercit toate capacitatile mele pentru a salva echipa. Am considerat ca e de datoria mea sa fac pasul asta.

Vom discuta intern sa vedem ce trebuie schimbat. O sa tragem concluziile in orele si zilele urmatoare. In functie de problemele pe care le depistam, impreuna si cu informatiile pe care le vom primi de la antrenorii secunzi pe care i-am decis aici, vom actiona. Cred ca cele doua meciuri contra Chindiei sunt capitale pentru a putea continua cu sanse incercarea de a ne salva de la retrogradare. Ne canalizam toate energiile pentru a salva echipa si pentru a le reda jucatorilor increderea. EI trebuie sa fie din nou jucatori performanti, responsabili si care sa trateze fiecare minge ca pe ultima minge a vietii lor de fotbalisti. Cu acest mesaj vrem sa ii incarcam. E un cosmar, efectiv, nu ma gandeam niciodata ca o sa ajung sa incerc sa salvez Dinamo de la retrogradare.", a spus noul antrenor principal al lui Dinamo.

Concluziile "SMURD-ului" au fost intarite si de Cornel Talnar, care a dezvaluit si obiectivele sale pe termen lung, ca director tehnic.

"Nu vreau sa vorbesc despre sanse procentuale de salvare de la retrogradare. Dinamo este obligatoriu sa iasa din aceasta situatie, este un nume prea mare. Sunt convins ca lucrul asta se va realiza. Consider ca situatia actuala e doar un accident care trebuie reparat. Vom repune Dinamo pe picioare pentru traditie, pentru istorie.

Clar e cel mai greu moment din cariera mea. Te gandesti ca vii la Dinamo, una dintre cele mai puternice echipe din fotbalul romanesc, si iti dai seama ca acum esti in pericol sa retrogradezi. Nu iti vine sa crezi ce vezi, e o situatie foarte grea. Momentul e foarte dificil, e de departe cea mai grea provocare din cariera mea. Dar am incredere in jucatori. Acum sunt incarcati din punct de vedere psihic, dar noi vrem sa le readucem entuziasmul si sa ii facem sa intre in teren cu gandul sa castige. Sper sa ne inteleaga si baietii si sa ii intelegem si noi pe ei. Incercam sa cream o familie si astfel se vor indrepta lucrurile.

Eu sunt director tehnic. Voi sta pe langa Gigi Multescu la echipa mare, dar vreau sa revitalizam centrul de copii si juniori al lui Dinamo. In ultima vreme, ceea ce era cel mai important centru de copii si juniori din Romania a ajuns sa fie intr-o situatie foarte grea, desi mai sunt unele echipe de copii calificate in finalele turneelor nationale. Dar prioritatea e sa salvam echipa mare, iar apoi sa ne gandim si la perspectivele fotbalului dinamovist", a spus Cornel Talnar.

Dinamo va disputa joi si duminica o dubla contra Chindiei Targoviste. Cele doua partide se pot dovedi a fi capitale pentru soarta clubului din Stefan cel Mare.